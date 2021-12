x

UBOLDO – Una delle poche partite giocate quella disputata in questa domenica nello stadio parrocchiale di Uboldo tra Pro Juventute e Città di Samarate. Primo tempo in cui la squadra di casa prova ad attaccare ma trova con Regalati solamente un palo e subisce su ripartenza la doppietta di Alessi che porta la squadra ospite in vantaggio di due goal al termine dei primi 45 minuti regolamentari (0-2). Secondo tempo molto diverso per i ragazzi di Colombo che entrano con molta più cattiveria e che accorciano subito il risultato con la realizzazione dagli 11 metri dal neoacquisto Mattia Geron dopo il rigore procurato da Regalati. La Pro Juve continua ad attaccare e dopo pochi minuti pareggia i conti con un goal magnifico nuovamente di Geron che con un tiro a giro “toglie le ragnatele” dal sette.

Citta di Samarate che adesso si trova molto in difficoltà vista la foga agonistica dei padroni di casa e che quindi subiscono la rete dello svantaggio con Simone Geron su ribattuta. L’assedio della Pro Juve nonostante il vantaggio continua e porta alla rete del 4-2 con Morandi su assist di Geron M. Citta di Samarate che dopo le 4 reti subite prova ad attaccare ma Caruana, il portiere avversario, si è trovato sempre pronto, facendo due grandissime parate e salvando il risultato. Partita che successivamente viene definitivamente chiusa da Regalati che, con la sua grande corsa, si trova a tu per tu con il portiere ed insacca la palla in rete. Verso gli ultimi minuti di gioco Alessi trova la tripletta con un tiro deviato da un difensore avversario che fa finire la partita con il risultato di 5-3.

Pro Juventute che quindi, dopo la sconfitta di settimana scorsa con il Cantalupo, torna a vincere una partita fantastica grazie anche ad uno splendido esordio di Mattia Geron agevolato dalla presenza in rosa di suo fratello Simone. Città di Samarate che invece perde in rimonta una partita nella quale si trovava avanti di due goal e che quindi resta in decima posizione.

Aldo Falgares

Pro Juventute-Samarate 5-3

PRO JUVENTUTE: Caruana, Lonetto (1’ st Meloni), Reda, Morandi, Venegoni, Conchet (43’ st Pittalis), Flores, Panaia(1’ st Volpi), Regalati(41’ st Bergomi), Geron S. (32’ st Robbiani), Geron M. A disposizione Falcone, Di Gennaro, Ferrario, Ossoli. All. Colombo.

CITTA DI SAMARATE: Noto, El Bahry, Cuviello, Agostinelli, Guidali, Nava, Castiglioni, Collenghi, Alessi, Pignataro, Ostuni (27’ st Vesco). A disposizione: Sala, Calabro, Garzonio, Cattagni, Foresti, Sarica. All. Lucarelli.

