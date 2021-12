x

LAZZATE – Partita divertente e ricca di gol quella andata in scena al Comunale “Gianni Brera” di Lazzate; come con la Sestese anche oggi Ardor sotto all’intervallo e costretta alla rimonta nei secondi 45′.

Primo tempo ben giocato dai lazzatesi ma a sbloccarla sono gli ospiti, al 37′ Truzzi trova la via del gol sorprendendo la difesa giallo-blu, passano pochi istanti e al 39′ Lo Monaco raddoppia il vantaggio, Lazzate sorpreso e incapace di regire subisce anche il terzo gol, ancora Lo Monaco al 42′ mette la partita in discesa per i suoi.

Nella ripresa reazione d’orgoglio dell’Ardor che all’8′ accorcia le distanze grazie alla rete di Berberi, al 18′ ancora Berberi che la riapre definitivamente e fa 2-3; in pineo recupero al 48′ Corona stende gli ospiti e sigla il 3-3 finale.

Risultati 13′ giornata: Acc. Pavese – Varesina RINV; Base 96 Seveso – Gavirate 1-0; Calvairate – Verbano 2-2; Castanese – Varzi 4-2; Rhodense – Pavia 1911 1-1; Settimo Milanese – Vergiatese 0-2; Vogherese – Sestese RINV; Ardor Lazzate – Club Milano 3-3

Ardor Lazzate – Club Milano 3-3

ARDOR LAZZATE: Ragione, Peverelli (29′ st Ferrari (37′ st Manta)), Raimondo (1′ st Cavalcante), Oldani (1′ st Sandrini), Fossati, Belotti, Pedrazzini (33′ st Giandinoto), Artaria, Berberi, Baldan, Corona. A disposizione: Bozzato, Ferrario, Frigerio, Giandinoto, D’astoli, Ferrari, Manta, Sandrini, Cavalcante. All.: Agostino.

CLUB MILANO: Monzani, Benatti, Caputo, Costa, Grezzana (20′ st Serralunga), Diouck, Cuoco, Truzzi, Mammetti, Rankovic, Lo Monaco (22′ st Bastos). A disposizione: De Cerlo, Locati, Passerini, Codarri, Saronni, Mayulu, Bastos, Serralunga, Caputo. All.: Scavo.

Marcatori: 37′ PT Truzzi (CM), 39′ PT Lo Monaco (CM), 42′ PT Lo Monaco (CM), 8′ ST Berberi (L), 18′ ST Berberi (L), 48′ ST Corona (L)

Arbitro: Paris di Bergamo (Moscolari di Bergamo, Bongarzone di Como).