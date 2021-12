Calcio Fbc Saronno-Olimpia, bomber Iacovelli: “Subito il nostro gol, poi gara in discesa”

x

SARONNO – La netta vittoria casalinga di questo pomeriggio da parte del Fbc Saronno nel testa coda con l’Olimpia, 3-1, commentata dal centravanti saronnese Orazio Iacovelli, subito dopo il triplice fischio.

“Oggi – dice Iacovelli – abbiamo sicuramente fatto bene contro una squadra molto giovane che era comunque volenterosa e che correva molto. Ma abbiamo sbloccato subito il risultato ed questa volta è filato tutto liscio. Peccato per il gol che abbiamo incassato nel finale, quando è calata un po’ la concentrazione, non riusciamo mai a chiudere una partita senza incassare reti e su questo sicuramente dobbiamo ancora lavorare”. Un incontro giocato su un campo piuttosto pesante, che d’altra parte non ha fermato i saronnesi del presidente Simone Sartori, che anzi hanno subito ipotecato il successo ed ottenuto i tre punti che avevano messo in preventivo.

Matteo Romanò

