Calcio Fbc Saronno-Olimpia, parlano i mister: Taroni vuole di più, Rinaldi cerca rinforzi

SARONNO – Malgrado la vittoria, il 3-1 pomeridiano in casa contro l’Olimpia, l‘allenatore del Fbc Saronno, Niccolò Taroni, non è del tutto soddisfatto: “Anche stavolta abbiamo preso gol, ci dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista”.

Vincenzo Rinaldi, presidente e tecnico dell’Olimpia, annuncia invece che la società tornerà sul mercato: “Dopo vent’anni in Promozione, vogliamo fare tutto il possible per restarci, Ma al momento non ci siamo, abbiamo perso 10 partite delle 13 disputate, e siamo la squadra con il peggior attacco e la peggior difesa. Stiamo cercando rinforzi, consapevoli che la “posizione geografica” non ci facilita”. Il club infatti ha sese nella “lontana” Lavena Ponte Tresa, “ma abbiamo già messo a disposizione l’alloggio ad alcuni nuovi arrivi e siamo pronti a farlo anche per eventuali altri acquisti e siamo alla ricerca delle persone giuste che ci aiutino a risalire la china” rimarca il pres.

Matteo Romanò

12122021