SARONNO – Va al Fbc Saronno, secondo in graduatoria, il test-coda del campionato di Promozione, una delle poche gare disputate oggi, quasi ovunque altrove si è stati fermati da campi ancora innevati o comunque impraticabili dopo il maltempo dei giorni scorsi. Quello dello stadio “Colombo Gianetti” non è apparso in buone condizioni, ma abbastanza per riuscire comunque a giocare.

La cronaca – Avanti i saronnesi al 22′ con assist da sinistra di Rudi e incornata di Iacovelli; mentre per gli ospiti c’è poco da segnalare, al 44′ un tiro di Balconi che tocca il palo verso l’esterno.

Nella ripresa Saronno deciso a chiudere presto l’incontro, al 4′ ci pensa Milazzo, appostato a centro area, a siglare il raddoppio servito dalla sinistra da Cannizzaro. Al 11′ per l’Olimpia un tiro di Touray ribattuto da Giglio mentre al 34′ il Saronno fa anche tris: Polimeni atterra Milazzo in area e l’attaccante realizza il rigore. Al 44′ il 3-1 firmato da Segalini, un diagonale. Il tutto in una parte nella quale, senza fare moltissimo, il Saronno ha comunque sempre tenuto le redini del gioco.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match, l’intervista al cannoniere di casa Orazio Iacovelli; ed ai due allenatori, Niccolò Taroni del Saronno e Vincenzo Rinaldi dell’Olimpia.

Fbc Saronno-Olimpia 3-1

FBC SARONNO: Giglio, Vanzulli (39’ st. Stevanin), Torriani, Giudici (25’ pt Bernello), Rudi (42’ st Spinelli), Bonizzi, Cannizzaro, Galli (10’ st Gibertoni), Pieri, Milazzo, Iacovelli (23’ st Caruso). A disposizione Colombo, Girelli, Maggiore, Ballabio. All. Taroni.

OLIMPIA: Rinaldi (28′ pt Cosentino), Traiani, Baresi (30’ st Bocci), Manneh (1’ st Segalini), Piazza (16’ st Polimeni), De Maddalena, Balconi, Zarini, Jammeh, Touray, Tine (14’ st Calegari). A disposizione Cosentino, Bezzolato, Coppola, Campagnolo, Leone. All. Rinaldi.

Arbitro: Savino di Lodi.

Marcatori: 22’ pt Iacovelli (S), 4’ st Milazzo (S), 34’ st Milazzo (S) (rig.), 44’ st Segalini (O).

(foto: alcune fasi del match)

12122021