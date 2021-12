x

SARONNO – Oggi il Fbc Saronno torna, per la 13′ giornata del campionato di Promozione, allo stadio “Colombo Gianetti” per ricevere l’Olimpia, formazione di Lavena Ponte Tresa. Su ilSaronno la consueta diretta play by play.

Gli avversari di oggi del Saronno – Mentre i saronnesi sono secondo in graduatoria, l’Olimpia è penultimo: miglior marcatore Touray Sambou con 4 reti mentre Alessandro Segalini ne ha segnate 3. E’ una squadra che vanta lunghi trascorsi nella categoria ma che in questa stagione ha sinora raccolto solo 9 punti, quasi tutti in casa (in trasferta solo 3) e che a fronte dei 13 fol segnati ne ha subiti 23.

Oggi si giocano solo 2 partite – Questo il quadro della situazione, molti i rinvii per impraticabilità dei campi, dovuta al recente maltempo. Si giocano infatti soltanto Fbc Saronno-Olimpia e Solese-Lentatese; rinviate Amici dello sport-Accademia Inveruno, Aurora Cmc Uboldese-Meda, Besnatese-Castello Cantù, Gallarate-Universal Solaro, Union Villa Cassano-Solbiatese, Valle Olona-Morazzone. Classifica: Solbiatese 32 punti, Fbc Saronno 23, Castello Cantù 22, Morazzone 21, Meda e Besnatese 19, Lentatese e Aurora Cmc Uboldese 17, Accademia Inveruno e Valle Olona 15, Gallarate 13, Universal Solaro 12, Amici dello sport e Solese 11, Olimpia 9, Union Villa Cassano 7.

