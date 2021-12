Limbiate, con l’agraria torna “Natale in fattoria”

x

LIMBIATE – Torna il consueto appuntamento con l’Istituto agrario “Castiglioni” e il “Natale in fattoria” nella giornata di domenica 12 dicembre dalle 10.

Una giornata di festa negli spazi dell’azienda agraria e un programma tutto da scoprire: mercatino natalizio con prodotti tipici, il presepe in fattoria, una mostra a cura dei ragazzi e numerose altre attività all’insegna del divertimento per tutte le età. L’evento è patrocinato dal Comune di Limbiate ed è organizzato con la collaborazione dell’associazione “Amici della Sagraria”. L’Istituto agrario Castiglioni si trova a Limbiate, in via Garibaldi 115.

E’ uno degli eventi di avvicinamento al Natale a Limbiate e nella zona. Proprio all’antica chiesa di Limbiate ieri si è tenuto l’atteso concerto gospel, un precedenza si è sviluppato il villaggio degli elfi, che è stato u appuntamento davvero molto apprezzato da bimbi e famiglie.

(foto archivio: studenti dell’istituto agrario di Limbiate in occasione di un precedente evento)

