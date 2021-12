x

LIMBIATE – Intervento dei vigili del fuoco ieri pomeriggio a Limbiate per l’incendio di una canna fumaria in una casa di Limbiate. L’allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato il fumo “anomalo” proveniente dal camino di una palazzina al quartiere Ceresolo. Sul posto nel giro di poco c’erano quattro squadre dei pompieri provenienti da Lazzate, Seregno mentre l’autoscala è arrivata da Monza. Una moblitazione che ha consentito di spegnere subito quello che era un principio di incendio, limitando al massimo i danni materiali.

Completate le opere di spegnimento, i vigili del fuoco hanno eseguito tutti gli accertamenti tecnici del caso. Non è stato necessario revocare l’agibilità dello stabile, che si trova in via Linneo, e neppure di qualcuno degli appartamenti, ma sono stati disposti gli opportuni interventi di messa in sicurezza, anche per evitare che il problema possa ripetersi in futuro.

(foto archivio: autoscala dei vigili del fuoco in azione)

