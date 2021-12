x

SARONNO – Il “blitz” di sabato degli incaricati della ditta reperita in extremis dal Comune ha consentito di portare le luminarie natalizie almeno in alcune vie del centro cittadino, mentre altre dove le luci di Natale venivano abitualmente collocate, ne sono per il momento prive. Arriveranno? Con quali tempistiche? E saranno uguali a quelle posizionate sinora, che non hanno riscosso consensi unanimi, almeno a giudicare dai tanti commenti apparsi sui social network? Al momento si tratta di quesiti senza risposta.

Molto apprezzate dai passanti le iniziative di privati, come l’illuminazione natalizia del cafè di piazza Libertà e di un bar di piazza De Gasperi.























A ieri sera, le luminarie erano presenti in corso Italia, via Mazzini e via Garibaldi; in via San Giuseppe e qualcuna in piazza Cadorna. Non ci sono in molte altre zone del centro dove in passato c’erano sempre state, come piazza Portici, via Padre Monti, nella stessa centralissima piazza Libertà ed in piazza La Malfa e piazza De Gasperi. Niente anche in via Carcano e nel tratto più centrale di via Roma, per fare qualche esempio.

Davanti alla chiesa di San Francesco fra piazza Cadorna e corso Italia sono stati collocati e accesi i cubi artistici luminosi con le immagini dei dipinti del Santuario cittadino.

(fotogallery: luminarie e cubi artistici in città)

