ROVELLASCA – Grande apprensione questa mattina per l’incidente avvenuto nei pressi dello scalo ferroviario cittadino. Nel dettaglio si è verificato l’impatto tra una Lancia Y ed una Toyota Yaris: un’auto è finita contro un muro in via Dante l’altra in via XX settembre. Entrambi i conducenti hanno perso il controllo del mezzo dopo l’impatto tanto che le auto hanno fermato la propria corsa una contro la fabbrica abbandonata l’altra contro il muro vicino alla cartoleria.

Molti gli automobilisti di passaggio che si sono fermati per soccorrere i conducenti. Sono arrivati anche dei residenti allarmati dal botto che si è sentito chiaramente. Sul posto, dopo la chiamata alla centrale operativa Areu, è arrivata un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca ed una della Croce Rossa di Lomazzo. Sul posto anche l’automedica. Al momento in cui scriviamo non sono state ancora rese note le condizioni delle persone coinvolte.

Sono intervenute anche le forze dell’ordine per raccogliere tutte le informazioni per risalire alla dinamica del sinistro. Le auto sono state rimosse al termine dei rilievi.

(per le foto ringraziamo il nostro lettore)

