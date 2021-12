x

SARONNO – “In una società come la nostra ma soprattutto nella nostra città di Saronno non devono esserci situazioni come questa avvenuta in stazione a Saronno alle 9. Con tanto freddo”. Sono le parole con cui un saronnese ha condiviso con la nostra redazione uno scatto di un senzatetto che avvolto in un sacco a pelo dormiva sui gradini della stazione di piazza Cadorna.

Un invito alla città a mobilitarsi che Saronno con l’Amministrazione comunale e diverse associazioni ha già raccolto attivandosi per tempo organizzando con Casa di Marta uno spazio attrezzato e controllato dove i senzatetto potranno trovare un riparo.

L’iniziativa è stata presentata dai responsabili della struttura di via Piave e dall’assessore ai Servizi Sociali Ilaria Pagani a fine novembre ed è stata attivata il primo dicembre.

“Al momento ci sono ancora dei posti liberi – spiega proprio l’esponente della Giunta con delega alla partita – ci sono 5 persone per cui è stato attivato il servizio che quindi sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti medici (compreso il vaccino anticovid) ed hanno iniziato il loro percorso. Ovviamente i Servizi sociali sono a disposizione per fornire tutte le indicazioni del caso e a sostenere chiunque avesse necessità di utilizzare questi posti letto”.

