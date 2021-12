“Un bianco Natale”: concerto a Limbiate

x

LIMBIATE – Giovedì 16 dicembre alle 21 la chiesa di San Giorgio in via Piave si anima con le musiche di Strauss, Mozart e Franck proposte dai maestri Bruno Canino e Bruno Tripoli. Un concerto tra classico e romantico nell’atmosfera fiabesca della chiesa di San Giorgio, insieme a due musicisti noti nelle sale da concerto di tutto il mondo.

Il maestro Canino ha suonato sotto la direzione di Claudio Abbado, Riccardo Muti, Riccardo Chailly, Wolfgang Sawallisch, Luciano Berio, Pierre Boulez, con orchestre quali la Filarmonica della Scala, l’Orchestra di Santa Cecilia, i Berliner Philharmoniker, la New York Philharmonia, la Philadelphia Orchestra e l’Orchestre National de France. Il maestro Tripoli ha lavorato per le più importanti reti televisive. Ha svolto tournèé in gruppi da camera e come solista in Europa, Stati Uniti, America Latina, Taiwan, Israele, Arabia Saudita, Malta. Svolge attività di insegnamento Masterclasses soprattutto all’estero, in particolare in Brasile e a Taiwan.

Ingresso libero con green pass.

(foto: Bruno Tripoli)

