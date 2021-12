x

x

CISLAGO – ORIGGIO – Due comunità e il mondo dello sport del Saronnese in lutto per la scomparsa di Angelo Rossiello storico volto dell’Accademia Calcio di Cislago e recentemente punto di riferimento dell’Easy Team.

Rossiello era uno di quei volontari che si prodigano per tenere vivo il mondo dello sport locale. Lo ricorda così proprio la società origgese con cui il 70enne collaborava ultimamente.

“L’Easy Team oggi perde un pezzo fondamentale della sua storia, una persona che rappresentava già una colonna portante prima in ACC Cislago e poi con noi”. I dirigente ne tratteggiano un ricordo: “Perdiamo un amico, una persona fantastica sempre pronta ad aiutare gli altri, ci hai accompagnato sempre con il tuo sorriso e le battute sempre pronte.Un uomo amato da tutti, perché veramente si faceva voler bene dai bambini agli adulti.Riposa in Pace “Grande Angelo” rimarrai sempre nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti”

Il funerale di Angelo Rossiello sarà mercoledì alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Cislago. La salma si trova alla camera ardente in viale 4 novembre a Cislago.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn