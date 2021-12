x

x

ROVELLASCA – “In occasione dell’assemblea di fine anno e dell’elezione del nuovo consiglio direttivo, in parte rinnovato, e abbiamo colto l’occasione per premiare alcuni dei nostri atleti e i nostri instancabili coach per la passata stagione. Mentre un’altra stagione è alle porte, non possiamo che fare gli auguri a tutti i nostri atleti di buone gare”. A comunicarlo sono i dirigenti della Atletica Rovellasca. Un appuntamento sostenuto anche dal sindaco, Sergio Zauli, da sempre appassionato dello sport locale.

L’evento si è svolto alla sala consigliare di via De Amicis 1, sabato.







(foto: alcuni momenti dell’appuntamento che si è svolto sabato alla sala consigliare di Rovellasca con i tesserati dell’atletica)

