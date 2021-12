x

SARONNO – “Ufficialmente on-line il nuovo film della Toro cinematografica! “Le mirabolanti avventure di Faga” di Roberto Albanesi, una commedia super-brillante, super-delirante e super-frizzante”. Ad annunciare che il film, già distribuito in dvd negli Stati Uniti d’America ed in Canada, è finalmente disponibile anche in Italia è Ivan Brusa, attore di Lomazzo, e protagonista del lungometraggio, sostenuto anche dal gruppo Amici di Saronno.

La distribuzione è della Whiterose pictures. E’ possibile affittarlo o acquistarlo per lo streaming su due differenti piattaforme, quella di Vimeo on demand e di Chili.

https://vimeo.com/ondemand/theamazingadventures

https://it.chili.com/…/c357823c-b376-469f-a818…

E’ il quarto film di Albanesi, come detto girato quasi completamente a Saronno (e Cogliate), e con un cast parzialmente di attori della zona: c’è il protagonista Ivan Brusa che è di Lomazzo, Roberto Nicosia che abita in zona, Daniele Giulietti ex bomber del Saronno calcio e ormai saronnese d’adozione.

Qui sotto il trailer ufficiale del film, per chi volesse subito dare una “sbirciatina”.

(foto: un momento delle riprese)

