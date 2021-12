x

SARONNO – Trasporto di disabili dal domicilio all’ospedale o agli ambulatori medici, dimissioni dei pazienti dall’ospedale al loro domicilio, trasporto dializzati dal domicilio all’ospedale, accompagnamento pazienti, trasporti oncologici, servizio trasporto provette e servizio di consegna di medicinali a domicilio.

Sono questi i servizi della nuova realtà saronnese la Arcobaleno Cross Service che offre servizi di accompagnamento sanitario.

A crearla Dino Gallo volto noto per i saronnesi che la presenza con una dedica speciale: “Oggi sono dieci anni che si è spento mio padre. Una persona che ha fatto tanto per la città e per il nostro quartiere il Matteotti. E’ stato ricordato con una Ciocchina alla memoria ma soprattutto è vivo nel cuore di chi l’ha conosciuto. Io vorrei continuare a portare avanti la sua voglia di aiutare gli altri anche con questo servizio”.

A ricordare Aldo Gallo, domenica sera con una messa speciale, anche il prevosto don Claudio Galimberti che ne ha tratteggiato la figura con affetto.

