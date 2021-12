x

LAZZATE – Che spettacolo ieri a Lazzate per “Natale nel borgo” che ha portato mercatino, spazi gastronomici ed eventi nel centro storico del paese, con la “regia” dell’Amministrazione civica ed il coinvolgimento delle associazioni locali. E che ha portato nel borgo tanti cittadini, ed anche molte persone provenienti dal circondario.











Decisamente soddisfatto il sindaco lazzatese, Loredana Pizzi: “Natale nel Borgo. In questa edizione dei mercatini di Natale si è creata una particolare e magica atmosfera natalizia che è stata apprezzata da tutti. Questo ci riempie di soddisfazione. Grazie a tutti”.

(nella foto gallery: alcuni momenti della manifestazione che si è svolta nel centro storico di Lazzate)

