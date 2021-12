x

x

SARONNO – Per far fronte alle numerose richieste, anche di tanti saronnesi, di potersi vaccinare con terza dose all’hub di via Parini, la cooperativa Medici Insubria, che gestisce il servizio di vaccinazioni, in accordo con Ats Insubria, aggiungerà ulteriori duemila slot vaccinali per inoculazioni da effettuarsi nei giorni 28, 29 e 30 dicembre, agli orari consueti: dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19. Per poter usufruire di queste nuove opportunità sarà indispensabile prenotarsi tramite il portale di Regione Lombardia: https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

Le prenotazioni per i giorni 28, 29 e 30 dicembre apriranno alle 13 del prossimo lunedì 13 dicembre e rimarranno aperte sino ad esaurimento degli slot disponibili. Sino ad inizio dicembre l’hub vaccinale Città di Saronno ha eseguito più di 110.000 vaccinazioni, grazie al costante impegno di medici, volontari della Protezione civile, Croce rossa italiana, Associazione carabinieri e polizia locale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn