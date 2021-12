x

SARONNO – L’emergenza casa torna sotto i riflettori: in attesa del bando per l’assegnazione delle case popolari che dovrebbe arrivare a fine gennaio l’assessore Ilaria Pagani fa il punto sul bisogno abitativo a Saronno.

“La richiesta di case è sempre importante – ha esordito l’esponente della Giunta intervistata da Agostino Masini – in questo momento in particolare abbiamo il problema degli sfratti che nel periodo della pandemia sono stati sospesi. Negli ultimi mesi sono l’iter è ripartito e adesso si sta cominciando a vederne l’esecuzione“.

Secondo l’assessore, in base ad un confronto con gli avvocati comunali e i dipendenti comunali che seguono la partita, ci saranno almeno un ventina di sfratti nei prossimi due mesi.

“E’ un numero importante – continua Pagani – noi siamo già al lavoro per cercare di capire quali risposte si protranno dare a questa problematica. Va ricordato che il Comune non è tenuto a dare un alloggio al momento dello sfratto. C’è comunque e ovviamente la volontà, nell’interesse di tutti, che le famiglie possano trovare una sistemazione adeguata”.

Un aiuto potrebbe arrivare dal bando per l’assegnazione delle case popolari che l’Amministrazione aprirà a gennaio: “Abbiamo deciso questa data in modo da dare l’opportunità a tutti di avere un Isee aggiornato e quindi una fotografia più precisa delle necessità. Si sta inoltre lavorando per definire quante case ci sono vuote al momento (per il decesso di proprietari o per la realizzazione di opere di manutenzione ndr). Al momento si ipotizza di una quindicina di alloggi in tutta Saronno tra proprietà Aler e comunale”.

Inoltre per cercare di sopperire alla richiesta di casa, che si è acuita durante il covid l’Amministrazione ha stretto dei patti territoriali con le associazioni di proprietari: “E’ necessario che questa possibilità sia però pubblicizzata – conclude l’assessore Ilaria Pagani – ha breve il presidente dell’associazione della proprietà edilizia di Saronno con cui faremo ragionamenti per capire come far incontrare chi cerca casa con i proprietari”.

I NUMERI

Complessivamente a Saronno ci sono 1100 case popolari: 250 di proprietà del comune e 850 di Aler. Inoltre secondo una ricerca realizzata qualche anno fa in città ci sarebbero un migliaio di alloggi privati sfitti.

