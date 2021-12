x

x

SARONNO – “I bimbi under 12 non posso essere vaccinati dal personale sanitario degli hub ma se ne occuperanno i pediatri. Per questo saranno creati degli hub dedicati a loro oppure ci saranno dei punti vaccinali negli ospedali. Confermo quindi che non ci saranno vaccinazioni dei piccoli nella struttura saronnese di via Parini”.

Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi che fa il punto sulla situazione dell’hub vaccinale dove oggi apriranno 2000 slot per i giorni tra Natale e Capodanno ed aggiorna sulle novità organizzative sul fronte delle vaccinazioni dei più piccoli.

Al momento, come spiega il primo cittadino, non ci sono ancora certezze sulle modalità con cui il servizio sarà attivato per i piccoli saronnesi: “Sappiamo che non saranno all’hub ma per i dettagli è necessario attende e far riferimento ai medici di famiglia”.

Il sindaco ha concluso ricordando anche l’importanza della vaccinazione antinfluenzale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn