LIMBIATE – Arriva in piazza Aldo Moro un lungo fine settimana di grande festa con l’iniziativa “Sette giorni a Natale”, organizzata dalla Libera associazione anziani e pensionati Villaggio Giovi in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Si tratta di tre giorni di eventi, animazione e intrattenimento per grandi e piccini, che si terranno venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 dicembre in piazza Aldo Moro a Limbiate. Tanti gli eventi previsti: si va dalla fiera con commercianti agli spazi con le idee natalizie; sono previsti spettacoli, ci saranno le giostre con animazione per i bimbi, l’esposizione dei presepi artigianali, punti ristoro, concerto di Natale ed il “Magico villaggio degli elfi”.

Il programma completo sul sito:

https://comune.limbiate.mb.it/7-giorni-a-natale-dal-17…/

(foto: precedente evento natalizio nella zona)

14122021