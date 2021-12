x

SARONNO – Ha un unico punto all’ordine del giorno il consiglio comunale in programma mercoledì 15 dicembre alle 20:30 ceh sarà dedicato al regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria.

Il protocollo cittadino sarà rivisto anche in vista della seduta del prossimo 21 dicembre quando sarà conferita la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

Dopo l’approvazione del regolamento è prevista l’adunanza straordinaria del consiglio comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria ma anche la consegna delle insegne della stessa agli alunni dell’Istituto Comprensivo Ignoto Militi di Via Vittorio Veneto il 17 marzo 2022, giorno dell’Unità d’Italia.

In calendario anche un evento per il 20 marzo in cui si presenteranno anche altre importanti iniziative di coinvolgimenti dei cittadini, soprattutto dei più giovani.

Vista l’indisponibilità della sala vanelli la seduta si terrà ancora in video conferenza. I cittadini potranno seguirla in diretta su Civica Saronno, su www.radiorizzonti.org, sul canale radio 88 FM o sul canale 880 del digitale terrestre.

