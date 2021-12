x

SARONNO – Oggi il colpo di scena, il Comune ha “perso” i fondi del ministero dell’Istruzione per costruire la nuova scuola elementare Rodari, progetto del quale si parla da almeno un ventennio e che dopo un maxi stanzianento ministeriale sembrava ormai destinato a concretizzarsi. Era stata la precedente Amministrazione a guida Lega a vincere il bando per i lavori, ed ora dalla Lega giungono pesantissime critiche al sindaco Augusto Airoldi (civici-Pd) ed alla sua amministrazione.

Questo il comunicato Lega.

Il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore Novella Ciceroni ci informano di aver perso 4 milioni di euro per la nuova

scuola Rodari. E’ necessario dare risposte certe ai cittadini che mandano i figli alla Rodari. Che cosa avete

intenzione di fare? C’è un piano B?

Proprio l’assessore Ciceroni ci aveva dato addosso ingiustamente reclamando la sua presunta bravura nell’intercettare fantomatici fondi europei e sostenendo la necessità di affidarsi a consulenti esterni. Ci aspettiamo che questi fantomatici fondi europei facciano capolino, altrimenti sarà un fallimento di enormi proporzioni per questa amministrazione. I soldi: 4 milioni di euro erano già stati recuperati con fatica dall’amministrazione Fagioli. Per l’amministrazione Airoldi si trattava

solo di prendersene ingiustamente tutto il merito e finalmente costruire la nuova scuola senza fare nemmeno tanta fatica. Come è possibile che persone tanto brave ad intestarsi i meriti altrui, non siano state capaci di rispettare i tempi dettati da un semplice bando?

E’ un danno enorme per la città e per i cittadini residenti al Prealpi. L’amministrazione Fagioli con enormi difficoltà aveva messo da parte 1 milione di euro in due anni per partecipare al bando e poter costruire la nuova scuola Rodari. Era un progetto a lungo termine per il bene dei cittadini e della città.



Dove si è nascosto il signor Silighini? Quello che sosteneva di non aver visto niente in 5 anni di amministrazione? 4 milioni di euro per la Rodari non erano niente se non una bella favola? Talmente una bella favola che l’amministrazione Airoldi che Silighini appoggia ha perso 4 milioni di euro. Dove si sono nascosti i consulenti esterni dell’assessore Ciceroni addetti ai bandi? Durante l’amministrazione Fagioli il Comune di Saronno partecipava regolarmente ai finanziamenti del

Fondo sociale europeo, Fse, 2014-2020 e a tutti i bandi grazie alle sole forze dei bravi dipendenti comunali che settore per settore monitoravano attentamente tutti i finanziamenti possibili. Ora pur con l’aiuto dei tanto decantati consulenti esterni di questa amministrazione il Comune ha perso 4 milioni di euro?



I dipendenti del Comune avevano sempre dimostrato precisione e attenzione nel monitorare le pubblicazioni dei bandi, pertanto rivolgersi a consulenti esterni si è rivelato uno sperpero immotivato di denaro pubblico come dimostra quanto accaduto. Cosa succederà adesso? C’è un piano B? Spenderanno ulteriori soldi per consulenze esterne per

narrarci un’altra favola? L’amministrazione Fagioli aveva pensato ad un progetto alternativo qualora i fondi non fossero

arrivati, cioè di vendere il terreno comunale della ex Als di via Manzoni per ricavare 1 milione di euro ed avere i soldi necessari per ristrutturare la scuola Rodari.

Adesso la situazione è completamente differente rispetto ad un anno fa. Adesso i soldi possono

essere spesi ed il Comune può investire nella ristrutturazione attraverso mutui che fino a che

eravamo in amministrazione era impensabili a causa delle limitazioni dovute al patto di stabilità. Cosa saranno capaci di fare gli amministratori di “Saronno siamo noi”? Ci decanteranno di una Saronno città sconfinata? Di sconfinato vediamo solo i disastri. Il disastro delle luci di Natale. Il disastro di aver speso 10 volte più del necessario per assumere due dirigenti comunali scelti al di fuori dei bravi dipendenti comunali. Il disastro di aver perso 4 milioni di euro per la scuola Rodari. Il disastro di essere tornati in un solo anno a situazioni di criminalità in Stazione paragonabili a

quelle che si verificavano durante l’amministrazione Porro. Povera Saronno.

Angelo Veronesi Lega Lombarda Saronno

14122021