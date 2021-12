x

SARONNO / CARONNO PERTUSELLA / TURATE – Per una caduta accidentale di un pedone in via Miola a Saronno oggi alle 17.45 è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa saronnese il cui equipaggio ha soccorso una pensionata del posto, di 71 anni, che comunque non ha riportato gravi lesioni; è stata trasportata all’ospedale cittadino per essere medicata. Il fatto è accaduto nei pressi della intersezione con via Roma.

A Turate oggi alle 18.15 è stata investita una ciclista: la ragazza, di 21 anni, è stata soccorsa dall’equipaggio di una pattuglia dei carabinieri e di una ambulanza del Sos Uboldo ed è stata trasportata all’ospedale di Saronno, per alcune comunque lievi contusioni. Il sinistro si è verificato in via Mazzini.

Alle 8.15 odierne a Caronno Pertusella in via 4 novembre scontro fra due automobili: ad avere bisogno di accertamenti sanitari sono stati una bimba di 8 anni ed un uomo di 36 anni, non sono apparsi gravi e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Saronno e l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca.

(foto archivio)

14122021