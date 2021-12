x

SARONNO – “Di solito preferisco non commentare a caldo ma sulla vicenda della scuola elementare Rodari credo servano dei chiarimenti per i cittadini”.

Così il consigliere comunale Gianpietro Guaglianone rompe per primo il silenzio che affronta il tema del finanziamento, perso per il mancato rispetto dei tempi dettati dal Miur, per la riqualificazione della scuola elementare Rodari.

“Per prima cosa apprezzo che il sindaco Augusto Airoldi, magari anche spinto da qualche fuga di notizie, abbia deciso di informare la città di quanto stava accadendo. Bene informare ma, già che ci siamo, facciamolo in modo chiaro. Capisco le difficoltà nel gestire la comunicazione in una situazione di crisi ma è importante essere comprensibili per tutti i saronnesi. In soldoni il Comune di Saronno, anche a causa della pandemia e dei cambi di progetto, non ha rispettato i tempi dettati dal Ministero perdendo il finanziamento di 4 milioni di euro per la riqualificazione della Rodari. Giusto?”.

“Visto l’accaduto – conclude Guaglianone facendo sintesi – l’Amministrazione si è attivata con altri comuni e con Anci per la mancata accettazione della proroga chiesta e nel frattempo si cercano altri fondi perchè questi sono persi, corretto?”