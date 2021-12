x

x

SARONNO – La storia si ripete, lo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi è andato ancora “sotto acqua”. Il riferimento va a quanto successo nel tardo pomeriggio domenicale. Ma andiamo con ordine partendo dal primo pomeriggio ovvero dal riscaldamento delle squadre che di lì a poco per la dodicesima giornata del campionato di Promozione avrebbero giocato Fbc Saronno-Olimpia con gli ospiti presto a storcere il naso per le condizioni del campo. Problema annoso, che si trascina dall’estate: stavolta, terreno allentato, si tendeva a “sprofondare” con le scarpe e la palla… andava dove voleva. Ma l’arbitro ha fatto giocare lo stesso ed i saronnesi hanno vinto 3-1.







Tutto bene? Gli sconfitti quanto meno si sono fatti la doccia senza problemi, mentre i biancocelesti di casa hanno visto “man mano” crescere la “marea” nell’area docce, come già altre volte gli scarichi non hanno fatto il loro dovere, gli spogliatoi si sono allagati, l’acqua sporca ha presto invaso tutto lo spogliatoio, poi fuori dalla porta anche il corridoio esterno e stavolta pure parte del cortile.

(foto: stavolta l’allagamento ha riguardato pure il cortile dello stadio)

14122021