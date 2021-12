x

x

SOLARO – L’Amministrazione comunale di Solaro ed il circolo Acli Città del Sole invitano la cittadinanza al concerto di Natale in programma per sabato 18 dicembre alle 21 in chiesa parrocchiale. Poiché un bambino è nato per noi porterà la gioia del Natale nelle musiche di Antonio Vivali, John Rutter, Georg Friedrich Handel, Matteo Magistrali e di tante melodie tradizionali. Si esibiranno il gruppo cameristico Discanto vocal ensemble, attualmente costituito da una ventina di elementi, insieme ai musicisti Elena Sofia De Vita e Claudia Rocco al violino, Valentina Cattaneo alla viola, Annamaria Bernadette Cristian al violoncello, Roberto Panetta al contrabbasso e Lorenzo Zandonella all’organo con la direzione di Giorgio Brenna.



Per partecipare (ingresso gratuito) è necessario disporre di green pass rafforzato con prenotazione all’ufficio Cultura al numero 0296984470 o all’indirizzo mail [email protected].

Dice Monica Beretta, assessore comunale alla Cultura: “Ci avviciniamo al Natale e lo festeggiamo come da tradizione con un concerto ospitato in chiesa parrocchiale per riscoprire il luogo come scrigno prezioso di arte e cultura.

Abbiamo scelto, insieme alle Acli Città del Sole di Solaro che ringrazio, una ensemble musicale di grande talento con un repertorio che ci farà riscoprire testi tradizionali ma anche contemporanei incentrati sulla natività”.

(foto archivio: l’assessore Monica Beretta col sindaco Nilde Moretti)

14122021