TRADATE – Nella suggestiva atmosfera del centro didattico scientifico ed osservatorio astronomico di via ai Ronchi a Tradate, immersi nel cuore del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, si tiene sabato una serata dedicata al famoso avvistamento del primo “Ufo di Abbiate Guazzone”. A seguire qualche approfondimento sugli avvistamenti di oggetti volanti non identificatisul nostro territorio e soprattutto osservazione astronomica con i telescopi del Centro didattico.

Per l’occasione interverranno lo storico Federico Colombo, che ripercorrerà gli episodi locali (goliardici o meno) e lo storico e blogger in tema di Ufo, Flavio Vanetti, che approfondirà gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati nel territorio provinciale. A seguire osservazione astronomica a cura della Coop Astronatura.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Ritrovo alle 21 al centro didattico scientifico di Tradate. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e Astronatura cooperativa sociale, con il patrocinio del Comune di Tradate.

14122021