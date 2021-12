x

SARONNO – Ad una decina di giorni da quando ha acceso i riflettori sul tema del rincaro della retta per la casa di riposo di via Don Volpi, Sergio Giannoni ex candidato sindaco e volto noto della città di Saronno torna alla carica.

“In questi giorni ho letto le risposte del presidente della Focris Tommaso Mascarello (mentre non ho sentito neanche una parola dal sindaco Augusto Airoldi e dai partiti come il Pd) che ha precisato come l’Amministrazione non possa intervenire. Davvero? Strano perchè abbiamo visto tutti come negli ultimi mesi il Comune di Saronno abbiano destinato un contributo alla fondazione Teatro per sostenere in costi e le perdite legate al covid. Al teatro va un contributo straordinario e alla casa di riposo no?”.

Giannoni prosegue: “A pensar male si potrebbe dire che all’Amministrazione interessi di più il teatro e i suoi spettatori che gli anziani della casa di riposo e le loro famiglie. Forse i voti degli appassionati del Pasta sono più importanti per il sindaco che ha parlato del contributo alla Fondazione mentre non ha detto nulla sugli aumenti della retta alla Focris? E’ come se il tema non fosse di suo interesse“.

“Anche in passato il Comune è intervenuto con cifre importanti – anche oltre 250 mila euro – per sostenere ed aiutare il teatro, bene se oggi i problemi di bilancio li ha la Focris si faccia altrettanto, salvo che gli anziani e un rincaro di 4 euro al giorno non siano meno importanti di spettacoli e concerti”.

