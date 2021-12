x

LAZZATE – Nel recupero infrasettimanale d’Eccellenza Ardor Lazzate e Vergiatese… si fanno male a vicenda, nel senso che l’1-1 finale è proprio il risultato peggiore per entrambe le squadre, che con un solo punto in cascina non riesco a spiccare il volo come avrebbero voluto.

Oggi pomeriggio allo stadio di via Laratta una partita comunque sui binari di un certo equilibro con i gol che sono frutto di un botta e risposta nel finale di gara. A segno al 34′ della ripresa Becerri per gli ospiti, il pari dei locali in zona Cesarini, in mischia con tocco di Berberi al 42′. Era un recupero dell’anticipo della 15′ giornata, che mercoledì scorso era stata rinviata per neve.

Classifica: Castanese 27 punti, Varesina 25, Sestese e Verbano 24, Varzi 22, Club Milano 20, Vogherese, Calvairate e Ardor Lazzate 18, Vergiatese 17, Base 96 Seveso 16, Pavia 14, Rhodense 12, Gavirate 11, Accademia pavese 8, Settimo Milanese 4.

Ardor Lazzate-Vergiatese 1-1

ARDOR LAZZATE: Bozzato, Sandrini, Cavalcante (20′ st Raimondo), D’Astoli (38′ st Pozzi), Fossati (8′ st Giandinoto), Belotti, Corona (4′ st Pedrazzini), Artaria, Berberi, Baldan, Peverelli. A disposizione Ragone, Ferrari, Oldani, Manta, Torrin. All. Mastrolonardo.

VERGIATESE: Russo, El Fichi (33′ pt Crispo), Pederniana, Rossi, M’Zoughi, Lucarino, Pandiano, Mhaimer (38′ st Vitulli), Mondoni (22′ st Broggi), Becerri, Del Santo. A disposizione Pancini, Parini, Markeci, Rando, De Angelis. All. Crucitti.

Arbitro: Esposito di Bergamo (Colitti di Cinisello Balsamo e Mucciante di Milano).

Marcatori: 34′ st Becerri (V), 42′ Berberi (A).

(foto: un momento del match)

