x

x

SARONNO / SOLARO / LIMBIATE – Oggi alle 17.15 a Solaro in via Asiago nello scontro fra un’automobile ed una motocicletta, è rimasto ferito il centauro, un uomo di 56 anni, che ha riportato comunque non gravi lesioni. E’ stato trasportato all’ospedale di Saronno con una ambulanza della Croce rossa, per essere medicato. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del sinistro.

A Saronno oggi alle 10.15 per una caduta accidentale di un pedone al mercato è accorsa una ambulanza della Croce rossa in via Pagani. E’ stata soccorsa una donna di 79 anni, che è stata medicata direttamente sul posto, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

A Limbiate oggi alle 12.25 in via Fratelli Bandiera una autovettura si è ribaltata: sono accorsi i vigili del fuoco con la polizia locale, una ambulanza del Sos ed una della Misericordia Arese, oltre all’auto-infermieristica. Tre le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, si tratta di un ragazzo di 21 anni, di un uomo di 36 anni e di un uomo di 37 anni, che sono stati trasferiti negli ospedali di Desio e Milano Niguarda; nessuno è risultato in pericolo di vita.

15122021