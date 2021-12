x

x

SARONNO – Nella giornata di domani 16 dicembre alcune vie cittadine saranno interessate a lavori di riparazione delle buche con l’utilizzo del cassone termico. In particolare, più massiccio sarà l’intervento in via Marconi, dove, nel primo pomeriggio, la viabilità verrà regolata dalla polizia locale, che, posizionata all’incrocio con via Milano, si occuperà di deviare il traffico all’occorrenza, in base a come procederà il lavoro lungo la strada. Lo comunica l’Amministrazione civica saronnese.

“Ci scusiamo per il disagio e confidiamo nella collaborazione dei cittadini” dicono dal Municipio. L’intervento è curato dall’assessorato ai Lavori pubblici di Novella Ciceroni.

(foto archivio: il “cassone termico” in azione in una via cittadina di Saronno. Consente di eseguire rapidi “rattoppi” all’asfalto ammalorato e l’assessore ai Lavori pubblici, Novella Ciceroni)

15122021