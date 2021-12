x

x

SARONNO – Il Lions club di Saronno Host, in collaborazione con gli allievi del CPM Music Institute, ha organizzato anche quest’anno il tradizionale concerto di Natale, che si svolgerà al teatro Giuditta Pasta. Lo spettacolo inizierà alle 21 di giovedì 16 dicembre e il ricavato verrà utilizzato per una raccolta fondi per sostenere la prevenzione del ritiro sociale e dei comportamenti autolesivi negli adolescenti.

Nonostante la pandemia non sia ancora conclusa, il mondo dello spettacolo e del teatro in particolare non si arrende, lanciando con questo concerto un messaggio di speranza e ripresa, ancor più significativo in questo periodo di festa, per tutte le iniziative che ancora oggi stanno soffrendo le condizioni imposte dall’emergenza sanitaria.

Chiunque sia interessato a partecipare all’evento e contribuire all’iniziativa proposta, potrà ottenere tutte le informazioni necessarie circa l’acquisto dei biglietti e i dettagli del concerto, chiamando il numero 339 833 0786. Per assistere al concerto sarà necessario disporre di green pass secondo le norme vigenti.