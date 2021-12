x

SARONO – Attenzione alla nebbia, che potrebbe accompagnare i saronnesi nei prossimi giorni. Ad iniziareda questa mattina, è prevista una foschia piuttosto intensa in mattinata anche a fronte del cielo sereno che potrebbe favorire l’insorgere, appunto, di queste condizioni meteo, oltre a temperature attorno allo 0. Ancora possibilità di nebbia in nottata quando, dopo l’1, potrebbe essere anche particolarmente intensa ed insidiosa, soprattutto al di fuori dell’abitato la visibilità potrebbe essere anche inferiore ai 50 metri.

Venerdì il cielo parzialmente coperto non risolverà del tutto il “problema”: ancora nebbia, infatti, ed anche piuttosto intensa (visibilità anche al di sotto dei 100 metri) è prevista sin da metà giornata con situazione in aggravamento andando verso sera, la massima prudenza sarà necessaria per i pendolari al ritorno dal lavoro che attorno a Saronno potrebbero trovarsi di fronte ad un vero “muro”, e tale scenario potrebbe ripetersi anche nell’intera giornata di sabato quando nel pomeriggio la nebbia intensa potrebbe mettere a rischio il regolare svolgimento delle gare giovanili in programma. Mentre domenica il cielo nuvoloso non dovrebbe consentire la formazione di nebbia.

