BRESSO – Nel recupero serale della 11′ giornata di Prima categoria, ieri si è assistito ad una partita ben giocata da entrambe le parti, con un primo tempo senza reti e tre grandi salvataggi del portiere ospite Arrivabeni. Al 2′ della ripresa la sbocca Pellegatti del Bresso, la reazione del Ceriano non manca, Menegon va vicino a pari su colpo di testa, ma poi si registra il raddoppio dei locali con Verderio. Solo a tempo scaduto giunge il gol di Meroni per il Ceriano ad accorciare le distanze, Prossimo appuntamento per i cerianesi il 9 gennaio contro il Bovisio Masciago.

Bresso-Ceriano 2-1

BRESSO: Meneghel, Verderio, Catucci, Rizzi, Gustolisi, Sossai, Fantini, Sari, Pellegatti, Defente N., Parozzi. A disposizione Defente M., Ceruti, Martinez, Cava, Maffa, De Marco, Angelon, Bettinelli, Pezzoni. All. Marcarin.

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, Pascale, De Laurentis, Meroni, Maringoni, Menegon, Silvestri, Corti, Pepe, Ippolito, Campo. A disposizione Ferrario, De Boni, Elli, Vismara. All. Motta.

Arbitro: Micheletti di Brescia.

16122021