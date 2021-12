x

x

CERIANO LAGHETTO – Nei giorni scorsi nella sede del Parco delle Groane si sono presentati i risultati di quattro mesi di “servizio antidroga” che ha visto le polizie locali di vari Comuni unite contro la droga nei boschi nella zona e lungo il tracciato della ferroviaria Saronno-Seregno di Trenord. A tracciare un bilancio il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, sempre in prima linea contro questa piaga. “Durante l’operazione 394 persone sono state controllate, e sono state 20 le denunce. Verificati oltre mille veicoli, spesso taxi della droga. Sono stati distribuiti 250 verbali, 26 le patenti ritirate e 14 conducenti positivi all’alcol test. A questo aggiungiamo chili di sostanze stupefacenti sequestrate”.

Prosegue Cattaneo: “Quanto sono lontani i tempi in cui i vertici del parco e i sindaci di sinistra negavano il problema e perdevano tempo a scrivere lettere aperte contro il sottoscritto. Non avessero perso dieci anni, ora sarebbero messi meglio e non avremmo mezzo Parco delle Groane, la zona centro-sud, sotto scacco dei pusher. Un grande grazie a Regione Lombardia per aver creduto in noi e aver finanziato questi progetti”.

(foto: il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo)

161222021