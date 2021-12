x

GERENZANO / SARONNO / SOLARO / CESATE – Serie di incidenti oggi sulle strade locali. Per un tamponamento fra due automobili sull’ex statale Varesina, in quel tratto via Clerici, nella zona dei centri commerciali nei pressi del confine con Saronno questa pomeriggio alle 19 una persona ha avuto bisogno di cure mediche. Si tratta di un uomo di 48 anni, che è stato trasportato all’ospedale di Saronno, con lievi lesioni, da una ambulanza del Sos Uboldo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia saronnese per i rilievi del sinistro.

A Saronno questa mattina in viale Europa, alle 10.40, intervento dei carabinieri ed i una ambulanza del Sos Uboldo per un tamponamento fra due automobili, all’altezza della stazione di servizio. Una persona, un ragazzo di 27 anni, è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno per lievi contusioni.

A Solaro alle 12.30 odierne intervento della polizia locale e di una ambulanza della Misericordia Arese per un pedone investito in via Giusti: si tratta di una donna di 38 anni, trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata di lievi contusioni.

A Cesate oggi alle 10.50 intervento dell’ambulanza del Soccorso Rho in via Puccini a Cesate per una caduta dalla bicicletta, una donna di 61 anni è stata portata all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicata di non gravi lesioni.

