SARONNO – Grazie ad una sinergia tra Amministrazione civica, Saronno servizi spa e Ats Insubria, lunedì 20 dicembre aprirà nella sede comunale di rappresentanza, Villa Gianetti in via Roma, il nuovo punto tamponi gestito dalla farmacia comunale 1 di via Roma.

Si tratta di un punto tamponi che si va ad aggiungere all’offerta sul territorio, che consta già del servizio attivo alla farmacia comunale 2 e di quello realizzato alla farmacia comunale di Solbiate, tutte gestite dalla Saronno servizi. “L’obiettivo che l’Amministrazione comunale si prefigge con questa iniziativa – spiega il sindaco Augusto Airoldi – è quello di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini, bambini e adulti, che in queste ultime settimane necessitano di effettuare controlli in numero molto maggiore rispetto a quello di settembre. Abbiamo voluto dare una risposta importante ai nostri cittadini e anche ai bambini delle scuole che, entrando nel circuito dei contatti stretti con positivi in classe, hanno bisogno di avere più soluzioni e in tempi brevi”.

Il Comune di Saronno ha messo a disposizione gratuitamente i locali dell’ex bar attiguo a villa Gianetti (al piano terra), che hanno ottenuto il via libera di Ats Insubria, fornitrice della strumentazione idonea alla registrazione dei tamponi effettuati ai cittadini, che verranno naturalmente immessi nel circuito sanitario lombardo. Sarà coinvolta la farmacia del centro storico così che il nuovo servizio possa essere centrale e comodo da raggiungere. Tutti coloro che hanno necessità di eseguire un tampone, possono registrarsi sull’App “Farmacie Saronno Servizi” (disponibile gratuitamente su AppStore e Google Play), oppure inviare un messaggio al numero WhatsApp dedicato (346/0385475) e completare così la prenotazione di giorno ed orario in cui presentarsi ad uno dei punti tamponi sul territorio.

Per agevolare anche gli studenti delle scuole primarie, non soltanto i ragazzi dai 12 ai 17 anni avranno diritto al costo calmierato di 8 euro a tampone (così come previsto da Regione Lombardia), ma anche i bambini che, fino a ieri, non avevano la possibilità di vaccinarsi, ovvero quelli della fascia 5-11 anni. Gli orari di apertura del servizio in Villa Gianetti sono i seguenti: lunedì dalle 15 alle 19.30, martedì e giovedì dalle 17 alle 19.30, sabato dalle 11 alle 13.

“Siamo consapevoli del ruolo importante che le nostre farmacie stanno svolgendo sul territorio, in particolare nella nostra Città, nella gestione della pandemia Abbiamo deciso di intensificare il servizio tamponi per senso di responsabilità e spirito di servizio nei confronti della comunità locale, in particolare verso le fasce più deboli della popolazione come gli anziani, i disabili e gli studenti, al fine per poter garantire un monitoraggio costante del contagio e poter continuare a mantenere aperte le attività ed esercizi commerciali saronnesi – rileva Pietro Insinnamo, presidente di Saronno servizi Spa – Un sentito ringraziamento alla Farmacia Croce di Taglioretti che ha prontamente collaborato con la nostra amministrazione per veicolare il nuovo Punto tamponi”.

16122021