MILANO – A Milano l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi ieri ha premiato 161 nuove attività storiche. Di queste 30 sono a Varese e provincia (tre di Saronno, 2 di Uboldo, una di Gerenzano ed una di Tradate). Un numero che porta il totale delle attività riconosciute da Regione Lombardia a 2.395. Si tratta di insegne con più di quarant’anni di storia alle spalle, riconosciute dal 2004. Tra i nuovi inserimenti, figurano in particolare, 89 negozi storici, 46 locali storici e 26 botteghe artigiane storiche, alcune delle quali detengono veri e propri record in termini di longevità.



La legge regionale – Nel 2019 è stata approvata una modifica al ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere’ (legge regionale 6/2010). La riforma ha incluso anche le botteghe artigiane per riconoscere formalmente la rilevanza del patrimonio delle attività storiche.

Assessore Guidesi: festeggiamo sacrificio e passione – “Un giorno di festa in cui diciamo grazie a quei lombardi che, con sacrificio e passione, portano avanti, da oltre 40 anni, le loro attività che rappresentano presidi socioeconomici fondamentali per le comunità e i territori. La loro tradizione porta la Lombardia nel futuro”. “Il valore e l’importanza che Regione assegna a queste attività viene dimostrato con un bando specifico del valore di 4 milioni di euro che apre domani mercoledì 15 dicembre. Per tutte le informazioni sulla misura “Imprese storiche verso il futuro 2022” consultare il sito web imprese.regione.lombardia.it

Le 30 nuove attività storiche premiate in provincia di Varese



– Albizzate, Edicola (1966), Negozio Storico, Storica Attività

– Busto Arsizio, Arpa di Gianandrea Maurizio (1972), Negozio Storico, Storica Attività

– Busto Arsizio, Bar Bandi (1961), Locale Storico, Storica Attività

– Busto Arsizio, Esserre (1976), Negozio Storico, Storica Attività

– Busto Arsizio, Fiorista Colombo (1979), Negozio Storico, Storica Attività

– Busto Arsizio, La Bomboniera d’Oro di Luise Mario Silvio (1973), Negozio Storico, Storica Attività

– Busto Arsizio, La Nuova Macchi e Rota (1952), Negozio Storico, Storica Attività

– Busto Arsizio, L’Erboristeria Roveda (1981), Negozio Storico, Storica Attività

– Busto Arsizio, Nicoletta Solbiati Dal 1979 – L’oriente che piace all’occidente (1979), Negozio Storico, Storica Attività

– Busto Arsizio, Nido di Grazia (1969), Negozio Storico, Storica Attività

– Busto Arsizio, Ristorante Pizzeria da Mimmo (1976), Locale Storico, Storica Attività

– Busto Arsizio, Sara Shop di Pozzi Enrico & C. (1963), Negozio Storico, Storica Attività

– Busto Arsizio, Trattoria San Carlo (1965), Locale Storico, Storica Attività



– Cavaria con Premezzo, Farmacia Nobili (1932), Negozio Storico, Storica Attività

– Cavaria con Premezzo, Gioielleria Orlandi & Mattiolo (1964), Negozio Storico, Storica Attività

– Gallarate, Introini & Pavan (1963), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana

– Gallarate, Luzi (1955), Locale Storico, Storica Attività



– Gerenzano, Busnelli Snc di Busnelli Miriam & C. (1968), Negozio Storico, Storica Attività



– Ispra, Vegè Alimentari (1946), Negozio Storico, Storica Attività

– Malnate, Ristorante Crotto Valtellina (1977), Locale Storico, Storica Attività

– Olgiate Olona, Pasticceria Chiara di Fabio Longhin (1974), Locale Storico, Storica Attività

– Olgiate Olona, Ristorante Ma.Ri.Na. (1973), Locale Storico, Storica Attività



– Saronno, Marzorati (1967), Negozio Storico, Storica Attività

– Saronno, Oreficeria Ceriani (1955), Negozio Storico, Storica Attività

– Saronno, Ottica Bergamini (1951), Negozio Storico, Storica Attività

– Tradate, Il Selvaggio (1980), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana



– Uboldo, Gioielleria Bernardi (1978), Negozio Storico, Storica Attività

– Uboldo, Turconi Calzature (1928), Negozio Storico, Storica Attività



– Varese, Luciano Strumenti Musicali (1965), Negozio Storico, Storica Attività

– Varese, Macchi 1941 Varese (1942), Negozio Storico, Storica Attività

