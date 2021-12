x

x

SARONNO – “È successo ancora, ma questa volta non è stata una sconfitta di misura come nella precedente occasione. Ieri sera in consiglio comunale nel corso della votazione di un emendamento al regolamento della cittadinanza onoraria il sindaco Augusto Airoldi è rimasto schiacciato sotto un 3-20 che evidenzia lo stato di litigiosità, lo scollamento ormai insanabile tra il sindaco ed i consiglieri di maggioranza”. A farlo notare è il consigliere comunale d’opposizione Raffaele Fagioli, della Lega.

Prosegue Fagioli: “È andata così. Il voto, per appello nominale, comincia con la chiamata del sindaco il quale vota “astenuto”, seguito dal consigliere Picozzi “astenuto”. Poi il gelo: tutti gli altri consiglieri votano “favorevole”, tranne Castiglioni “astenuta”. Risultato 3-20 con il sindaco sfiduciato da quasi tutto il consiglio comunale, presidente compreso e da tutti i capigruppo. Il sindaco ne tragga le dovute conseguenze. Chiederà conto a tutti i consiglieri ribelli?”

(foto: il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi)

16122021