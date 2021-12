x

UBOLDO – “Amici hanno ritrovato la piastrina del soldato Andrea Pozzoli, classe 1920, di Uboldo. Vorremmo riconsegnarla a qualche parente rimasto oppure se in modo straordinario fosse in vita, avrebbe 101 anni oggi. Quindi cerco gente dal nome Pozzoli di Uboldo che abbia tra i propri avi Andrea Pozzoli ed il padre Paolo Pozzoli e madre Morandi Martina. La piastrina è stata ritrovata nel grossetano e risale alla seconda guerra mondiale. Probabilmente, un soldato italiano che si scontrò con la 88esima e 91esima divisione americana”. Questo l’appello comparso sui social ed in particolare sulla pagine dedicate al paese di Uboldo.

Si è dunque alla ricerca di qualcuno che possa conoscere la famiglia del militari, o il diretto interessato, per consegnare questo cimelio che può anche costituire un prezioso ricordo, oltre che una testimonianza di un momento storico d’Italia.

(foto: la piastrina che è stata recentemente ritrovata in Toscana, di un militari di Uboldo: Andrea Pozzoli)

