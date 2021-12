x

SARONNO – “La notizia della perdita del finanziamento Miur di 4 milioni per il rifacimento della scuola Rodari ha dell’incredibile. Può capitare di non riuscire a intercettare un bando regionale o europeo ma perdere un contributo già stanziato per delle varianti che avrebbero potuto farsi in corso d’opera è un’inadempienza grave”.

Inizia così la nota di Forza Italia in merito alla perdita dei 4 milioni del bando del Miur per la riqualificazione della Rodari.

“Ma ciò che ci indigna maggiormente sono le giustificazioni addotte per non aver rispettato la scadenza del 5 novembre. I rincari delle materie prime dovuti al Covid avrebbero imposto una revisione dei capitolati e ciò avrebbe provocato lo sforamento temporale. Ora – ammesso che sia il Covid ad aver provocato i rincari nel settore delle costruzioni e non la misura del 110% come ci sembra più probabile – l’emergenza pandemica non è una novità inaspettata.

Questa giunta è stata in carica da 12 mesi. Possibile che una revisione progettuale comporti tempi così lunghi? Vista la mala parata non si sarebbe potuto procedere per Lotti salvaguardando il progetto originario?

Non è che qualcuno ha voluto mettere mano al progetto per negare alla precedente amministrazione il merito della realizzazione? Ci piacerebbe anche sapere dall’assessore Ciceroni che in campagna elettorale ci ha impartito reiterate lezioncine sull’opportunità di ricorrere a consulenti esterni per intercettare i finanziamenti come pensa di pagare la sostanziosa parcella (50.000 euro) che questi professionisti reclameranno visto che il contributo è sfumato non per colpa loro? Oltre il danno anche la beffa!”



