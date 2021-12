x

COGLIATE – Grave incidente in via Marconi a Cogliate dove si sono scontrati una motocicletta ed una automobile. Il centauro è caduto a terra, per soccorrerlo è arrivato anche l’elisoccorso, atterrato in un terreno nei pressi del luogo del sinistro.

L’incidente si è verificato alle 12.45, dove sono accorso gli agenti della polizia locale, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio e l’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo. E poi è stato fatto arrivare anche l’elisoccorso, volato a Cogliate da Milano. Il ferito ha 55 anni, ed è apparso in condizioni serie. Lo scontro si è verificato all’incrocio con via Pascoli.

Ancora da chiarire dinamica ed eventuali responsabilità dell’accaduto.

