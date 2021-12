x

GERENZANO – “Il Corpo musicale Santa Cecilia di Gerenzano informa che il concerto natalizio “Musica per rinascere” previsto stasera, venerdì 17 dicembre alle 21 nella chiesa parrocchiale, è rinviato a data da destinarsi”. Una decisione dettata dalla prudenza, a fronte della crescita dei dati dei contagi da coronavirus anche nella zona ed anche perchè nello staff organizzatore dell’evento sono emerse situazioni di positività al virus.

Il concerto è quindi rimandato, sarà sicuramente riproposto appena le condizioni lo consentiranno.

Oggi anche la notizia del rinvio dell’atteso incontro di calcio previsto domenica fra Solbiatese ed Aurora Cmc Uboldese per un caso di positività nella rosa della formazione di Cerro Maggiore-Uboldo.

