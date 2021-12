x

SARONNO / VARESE – In una settimana +30 per cento di casi positivi al coronavirus: è questo il dato emerso durante la conferenza online di Ats Insubria per fare il punto della situazione. Dei 2.800 nuovi casi, molti provengono dall’ambito scolastico e tanti riguardano i minorenni. Come riferisce varesenoi.it i nuovi positivi si confermano in continuo aumento. In particolare in provincia di Varese nella settimana che va dallo scorso 10 dicembre alla mattinata di oggi sono stati eseguiti 69.188 tamponi che hanno individuato 2.800 nuovi positivi per un’incidenza che sale a 313,71 nuovi casi ogni centomila abitanti. Nella precedente settimana, tra il 3 e il 9 dicembre i tamponi erano stati 55.936 e i positivi accertati 2.073, con un’incidenza di 232,26. Una crescita, dunque, nel Varesotto che si attesta intorno al 30 per cento in sette giorni.

I contagi crescono soprattutto nella fascia d’età sotto i 12 anni (con 193 contagi in ambito scolastico; 24 in nidi e scuole infanzia; 101 nelle primarie, 31 nelle secondarie e 37 nelle superiori. In quarantena 785 studenti per 64 classi; 56 gli operatori scolastici in quarantena), mentre i numeri più elevati riguardano le persone fra i 25 ed i 49 anni.

Nessun caso di variante Omicron è stato per ora rilevato sul territorio della Ats Insubria che comprende Saronno e tutto il Varesotto oltre parte del Comasco.

Boom di tamponi; in zona 110.000 in una settimana.

(foto archivio: via anche alla vaccinazione dei bambini)

