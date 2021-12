x

SARONNO – Sono stati tutti sottoposti alla terza dose direttamente nelle struttura che conoscono e che frequentano giornalmente i disabili della Cls Fa di via Biffi.

L’iniziativa è stata realizzata nella giornata odierna grazie alla disponibilità della dottoressa Fabiola Barosso e all’organizzazione di Medici Insubria che dall’aprile scorso organizza e gestisce l’hub vaccinale di via Parini a Saronno.

I ragazzi della Cls di via Biffi si sono organizzati automamente per sottoporsi alla prima e alla seconda dose di vaccino all’hub saronnese ma per la terza avrebbero dovuto andare a Busto Arsizio. Una trasferta un po’ complicata soprattutto considerando che si tratta di 23 persone.

E così grazie alla disponibilità di Fabiola Barosso e all’organizzazione di Medici Insubria si è organizzata, oggi, una giornata vaccinale direttamente nella struttura di via Biffi.

La Cls Formazione all’autonomia si occupa di quei soggetti disabili psicofisici medio gravi nei quali è presente una poatenzialità intriseca di crescita, da sviluppare e portare alla maturazione sotto il profilo dell’autonomia personale e sociale.

