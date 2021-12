Tre new entry al Municipio di Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – “Diamo il benvenuto alle giovani new-entry del Comune di Ceriano Laghetto. A Eleonora, segreteria; Sonia, settore cultura, ed a Katia, ai tributi, i migliori auguri di buon lavoro a favore della cittadinanza cerianese!” Così il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo.

Nuove leve dunque in Municipio, hanno già preso servizio e presto diventerano un volto famigliare anche per i cerianesi che le incontreranno quandi si recheranno in Comune, che si trova nella centrale piazza Lombardia.

(foto: Eleonora, segreteria; Sonia, settore cultura, ed a Katia, ai tributi con il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, che ha dato loro il benvenuto in Municipio)

