SARONNO – I 4 milioni di euro “persi” dall’Amministrazione civica per la realizzazione della nuova scuola elementare “Rodari” infiammano il dibattito politici in città.

Questo il comunicato di Azione Saronno.

La delibera della Giunta comunale relativa allo status del progetto della nuova scuola Rodari (numero 132 del

25 novembre) descrive una vicenda sconfortante che desta preoccupazione sotto diversi aspetti. Per prima cosa, leggendola si viene a conoscenza di una scadenza: il 5 novembre 2021. Entro questa data, a 18 mesi

di distanza dalla pubblicazione del decreto di assegnazione, si sarebbero dovuti aggiudicare i lavori della nuova struttura

per poter beneficiare del finanziamento a fondo perduto del valore di 4 milioni di euro. Tale scadenza non è stata rispettata per i motivi che vedremo, ma non è stata neppure considerata quale ragionevole data ultima per la

presentazione di una richiesta di proroga. La Giunta infatti ha chiesto più tempo per presentare la sua nuova versione

del piano solo in data 17 novembre, 12 giorni dopo la prima scadenza.



Si scopre poi che il valore complessivo del progetto così come ridefinito dalla Giunta si discosterebbe da quello originario

a causa di:

Emergenza covid, che ha ritardato fino a marzo 2021 l’avvio delle procedure;

Rincari dei materiali necessari;

Desiderio di estendere il progetto, ricomprendendo anche la palestra e un “parco inclusivo”.

Veniamo al significato politico-amministrativo di quanto fin qui elencato.

inadeguata, ma potremmo forse spingerci a parlare di mancanza di rispetto verso i cittadini. In data 29

novembre – quindi oltre 10 giorni dopo la richiesta di proroga, si è tenuto l’incontro tra l’Amministrazione e il

quartiere Prealpi, durante il quale l’assessore ai Lavori pubblici, Novella Ciceroni, non ha fatto menzione delle

scadenze non rispettate e del reale stato di avanzamento della pratica, annunciando invece l’estensione del

progetto, che avrebbe ricompreso anche una nuova palestra e un nuovo parco. Proseguendo per quanto

riguarda la gestione della comunicazione, il 14 dicembre (quindi circa un mese dopo l’invio della richiesta di

proroga e a più di un mese dalla scadenza del limite per l’aggiudicazione dei lavori) la Giunta diffonde una nota

in cui elenca i motivi del mancato rispetto dei tempi. Il giorno seguente, il sindaco Augusto Airoldi parla in consiglio comunale

per ribadire tali giustificazioni e aggiungendone di nuove (come la necessità di un edificio che potesse ospitare

gli studenti durante i lavori). A tali comunicazioni gli altri consiglieri non hanno potuto rispondere in quanto non

era previsto un confronto in proposito. Tutte le molteplici giustificazioni elencate ci suggeriscono la medesima

domanda: si è trattato di scoperte improvvise o vi era tempo e modo di prevederle? Inoltre, anche tenendo per

buona la ricostruzione dell’Amministrazione, siamo certi che la soluzione migliore fosse insistere con un

progetto più completo, mettendo a rischio il finanziamento stesso? Non era possibile scorporare parte dei lavori

e assicurarne la realizzazione con i fondi stanziati? La moltiplicazione dei lavori in tre lotti (scuola, palestra e

parco) comporta ovviamente costi superiori, oltre che ulteriori aggravi per le spese tecniche e amministrative

(che si applicheranno, in misura diversa, a tutte e tre le pratiche).

In conclusione, siamo in ogni caso di fronte a un danno evidente per i cittadini e, in particolare, per i residenti del

quartiere Prealpi, per gli utenti della scuola e per le loro famiglie. Di tale danno riteniamo debbano rispondere la Giunta

tutta e, in particolar modo, il sindaco e l’assessore competente.

Inoltre, chiediamo conto della decisione finale di insistere su un progetto più vasto, ma di dubbia sostenibilità,

nonostante la consapevolezza che tale decisione avrebbe messo a rischio il finanziamento.

Infine, segnaliamo una gestione della comunicazione ancora una volta disastrosa, oltre che poco trasparente e

rispettosa verso i cittadini.

Se questa esperienza definisce la capacità di gestione e la percezione delle priorità di questa Giunta, non possiamo

che guardare con forte preoccupazione alle prossime sfide che attendono Saronno: la gestione del bando ministeriale

del valore di 2,4 milioni di euro (dall’assessore già annunciati alla città a sostegno della completa ristrutturazione

delle strutture dell’asilo Candia e della scuola Collodi) e soprattutto la gestione dei progetti finanziati dal Prrr (di cui

ancora non si è saputo nulla). L’Amministrazione delle risorse è una responsabilità chiave della politica e richiede

competenze specifiche, oltre che chiarezza di intenti e di priorità. Il Pnrr rappresenterà un’occasione irripetibile e non

possiamo certo rischiare di perderla come è avvenuto nel caso della Rodari. Speriamo che il sindaco ne sia ben

consapevole.

18122021