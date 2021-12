Bilancio regionale, Cecchetti (Lega): “Non aumentano tasse e ci sono 20,7 miliardi per la sanità”

x

MILANO – “La Lombardia, grazie alla sua ottima guida a trazione leghista, si conferma un modello di gestione virtuosa dei conti, con la manovra triennale 2022-24 approvata in consiglio regionale”. Lo dichiara l‘onorevole Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Prosegue Cecchetti: “Una manovra che, senza aumentare le tasse, implementa i servizi offerti ai cittadini, in particolare nel settore socio sanitario, e gli incentivi per accompagnare la ripartenza dell’economia del territorio. Complimenti a tutta la giunta regionale lombarda per aver varato questa manovra così importante da 27,9 miliardi, 20,7 dei quali destinati alla gestione sanitaria. Regione Lombardia così si dimostra ancora una volta attenta ai bisogni e alle problematiche delle amministrazioni locali e dei cittadini. Avanti Lombardia, avanti con il buon governo leghista in Regione”.

(foto archivio: l’onorevole Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier)

