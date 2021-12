x

x

CERIANO LAGHETTO – Sono state consegnate domenica pomeriggio con una cerimonia in piazza Diaz, durante l’evento “Aspettando Natale”, le benemerenze civiche per l’anno 2021. Il premio “Anadìn d’or” che ricorda l’antico nomignolo con cui venivano identificati un tempo gli abitanti di Ceriano Laghetto, vuole riconoscere l’impegno di chi ha dimostrato concretamente di amare il proprio paese, attraverso il proprio lavoro, la propria attività di volontariato, o le diverse attività nel campo del sociale, dello sport o dell’arte, portando beneficio a tutta la comunità. Per la consegna dei riconoscimenti è stata scelta una giornata speciale che ha richiamato nel centro del paese centinaia di persone, a vivere una giornata molto intensa con attrazioni e iniziative per tutti, in preparazione del prossimo Natale. La benemerenza dell’Anadin d’or, assegnata dalla Giunta comunale sulla base delle segnalazioni raccolte tra i cittadini, è andata alla memoria di Massimo Volpi, imprenditore scomparso prematuramente nell’agosto del 2020. Era un fiero cerianese e ha fatto il possibile, conciliando gli impegni con il suo lavoro e la sua famiglia, per dare il proprio contributo alla crescita del paese, partecipando attivamente alla commissione comunale lavoro, commercio e artigianato per sostenere e risolvere eventuali problematiche emerse nella realtà cerianese. Si è inoltre distinto per l’impegno attivo nell’organizzazione di manifestazioni culturali ed eventi, in modo particolare per la valorizzazione della storia locale in occasione delle “Feste dei Cortili”.

Per il settore delle attività produttive è stata premiata l’azienda Lemas, con 45 anni di storia alle spalle e 30 di presenza in via Milano a Ceriano Laghetto. Per il commercio è stata premiata la Cartoleria Lidia Littamè di via Stra Meda, per la sua storica presenza nella rete di attività di vicinato e per la sua capacità di rinnovarsi. Per la cultura è stato premiato Aldo Ferrario, appassionato disegnatore e pittore, che si è dedicato in particolare a ritrarre paesaggi e angoli caratteristici, anche di Ceriano Laghetto. Per lo sport è stato premiato Giuseppe Sala, il “presidentissimo” della Asd Ceriano Laghetto, che ha guidato la società calcistica locale per più di 45 anni e che ancora oggi ne segue con passione l’attività in qualità di Presidente onorario. Un riconoscimento speciale è stato assegnato ad Acla, Associazione commercianti, artigiani e lavoratori autonomi, per l’impegno messo in campo in un periodo difficilissimo, cercando di coinvolgere i cittadini, anche attraverso i social e attività nuove, fornendo anche spunti interessanti all’Amministrazione comunale. Momento particolarmente toccante è stato quello dedicato al ringraziamento dei medici di base e pediatri che hanno affrontato “in prima linea” la pandemia, anche con le prime vaccinazioni anti-covid per gli anziani del paese e per tutte le difficoltà legate al monitoraggio dei pazienti positivi e delle quarantene.

“Quest’anno – commenta il sindaco Roberto Crippa – la cerimonia di consegna dell’Anadìn d’or è stata particolarmente sentita e coinvolgente perché arrivata dopo un periodo di grande sofferenza e difficoltà, quando si è sentito ancora più forte il bisogno di riconoscerci come comunità vivace e solidale, di cui fanno parte persone straordinarie, a cui abbiamo voluto manifestare pubblicamente la nostra gratitudine con questo riconoscimento”.

18122021